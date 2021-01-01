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< Hurda ve Hammadde

Çin ithal hurda piyasası çelik üretiminin düşmesine bağlı düşük karşı teklifler nedeniyle durgun

Çin’de yerel hurda fiyatları, yerel arzın yatay seyretmesi ve düşük talep nedeniyle hafifçe düştü.

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