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< Hurda ve Hammadde

Çin hurda piyasasındaki görünüm daha da kötüleşti

Çin hurda piyasasına dair gelişmeler belirsizliğini sürdürdü ve yerel hurda fiyatları haftalık bazda farklı seyirler gösterdi.

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