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< Hurda ve Hammadde

Çin hurda piyasası tüketimin azalması ve düşük karşı teklifler nedeniyle zayıfladı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Kış Paralimpik Oyunları başlayana dek ülkenin ham çelik üretimini azaltma kararı, hurda piyasasını olumsuz etkiledi.

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