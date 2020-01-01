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< Hurda ve Hammadde

Çin hurda ithalat yasağını kaldırmasının ardından ilk Japonya çıkışlı alımlarını yaptı

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı’nın hurda ithalatına resmi olarak izin vermesinin ardından, Çin’de birkaç hurda ithalat bağlantısı yapıldı.

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