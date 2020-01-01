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< Hurda ve Hammadde

Çin, fiyatları düşen ABD çıkışlı hurda alımlarına başladı, yerel fiyatlarda da hafif gerileme görüldü

Birçok piyasa kaynağına göre, Çin’e ilk ABD çıkışlı değirmen hurdası satışı bu hafta 430$/mt CFR seviyesinden yapıldı.

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