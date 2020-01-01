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< Hurda ve Hammadde

Çin düşük fiyattan hurda ithal etti, iyileşen inşaat demiri piyasası umut vadediyor

Çin ithal hurda piyasasında alımla bu hafta yavaşlasa da, haftanın sonunda ülkede bazı yeni bağlantılar bildirildi.

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