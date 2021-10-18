﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Çin Brezilya çıkışlı son pik demir bağlantısında yüksek fiyat seviyesini kabul etti

Brezilyalı pik demir tedarikçileri, Çin’e yapılan son bağlantıyı, yüksek fiyat seviyesinden gerçekleştirebildi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.