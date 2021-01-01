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< Hurda ve Hammadde

Çin artan fiyatlardan Rusya çıkışlı pik demir alımı yaptı, arza yönelik endişeler var

Demir cevheri ve koklaşabilir taş kömürü fiyatlarında devam eden artışın etkisiyle, Çinli çelik üreticileri son zamanlarda ...

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