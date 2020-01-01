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< Hurda ve Hammadde

Cevher fiyatları yılın son gününde 160$/mt’un altında sabit kaldı

Cevher fiyatları, 30 Aralık’ta kaydedilene kıyasla sabit kalırken, 24 Aralık’a kıyasla ise hafif düşüşler gösterdi.

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