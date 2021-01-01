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< Hurda ve Hammadde

Cevher fiyatları üretim kesintilerinin çelik piyasasını desteklemesi sonucu yükseldi

Bugün Çin’de ithal demir cevheri fiyatları düne ve bir hafta öncesine kıyasla yükseldi.

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