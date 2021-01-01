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Cevher fiyatları üç gün üst üste artış göstererek yeniden 150$/mt CFR’ı geçti

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, üç gün üst üste artış göstererek 50$/mt CFR’ın üzerine çıktı.

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