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Cevher fiyatları talep beklentisinin iyileşmesiyle keskin artış kaydetti

Çin’de ithal cevher fiyatları 16 Aralık’ta, üretim kesintilerinin gevşemesi, iyileşen beklentiler, çelik fiyatlarındaki artış ve ...

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