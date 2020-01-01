﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Cevher fiyatları stokların yenilenmesi beklentisi sayesinde 170$/mt’un üstünde seyrediyor

Cevher fiyatları 13 Ocak’a kıyasla yükseldi ve 7 Ocak’a kıyasla da hafifçe artış gösterdi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.