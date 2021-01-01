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< Hurda ve Hammadde

Cevher fiyatları sertçe düşerek 200$/mt CFR’ın altına indi

Bugün Çin’de ithal demir cevheri fiyatları 28 Temmuz tarihine kıyasla düştü ve aynı zamanda haftalık bazda da düşüş kaydetti. ...

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