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< Hurda ve Hammadde

Cevher fiyatları piyasaya yönelik olumsuz beklentiler nedeniyle daha da düştü

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, hem günlük hem haftalık düşüş gösterdi.

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