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< Hurda ve Hammadde

Cevher fiyatları olumlu görünüm sayesinde günlük yükseldi, ancak haftalık düşüş gösterdi

Bugün Çin’de ithal cevher fiyatları, bazı üreticilerin bakım çalışmalarının ardından çelik üretimini artırmaya başlamasıyla ...

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