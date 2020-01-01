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< Hurda ve Hammadde

Cevher fiyatları güçlü çelik piyasası sayesinde yükseldi, talepte iyileşme bekleniyor

Çin’de ithal cevher fiyatları bugün yükseliş kaydederek, 27 Mayıs’a oranla büyük artışlar gösterdi.

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