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< Hurda ve Hammadde

Cevher fiyatları Çin’deki iyi talep sayesinde arttı

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları 16 Haziran tarihine ve geçtiğimiz haftaya kıyasla artış gösterdi.

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