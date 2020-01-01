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Cevher fiyatları çelik üretimindeki kesintilerin gevşemesinden destek bulabilir

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları bu hafta hafifçe düşerken, geçtiğimiz birkaç güne oranla hafif artış kaydetti.

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