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< Hurda ve Hammadde

Cevher fiyatları çelik piyasasının da desteğiyle 10$/mt daha yükseldi

İthal cevher fiyatları üst üste iki gün boyunca artmaya devam ederek, 10$/mt daha yükseldi.

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