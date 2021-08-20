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< Hurda ve Hammadde

Cevher fiyatları bir günde 20$/mt’dan fazla düşerek 2020 yılının Kasım ayından bu yana en düşük seviyede yer aldı

Bugün itibarıyla, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, sertçe gerileyerek yalnızca bir günde 20$/mt’dan fazla düşüş gösterdi.

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