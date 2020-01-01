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Cevher fiyatları beklentiler ve artan arz endişeleri sebebiyle 170$/mt’un üzerine çıktı

Cevher fiyatları 21 Aralık’ta önümüzdeki döneme yönelik olumlu beklentiler yeni rekor kırdı.

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