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< Hurda ve Hammadde

Cevher fiyatları arzdaki sorunlar nedeniyle 140$/mt CFR’a yaklaştı

Cevher fiyatları 26 Kasım’a oranla 7,9-8,5$/mt artışla belirgin yükseliş gösterdi.

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