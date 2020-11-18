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Cevher fiyatları arz fazlası endişeleri nedeniyle keskin düşüş gösterdi

Limanlara gelen cevher sevkiyatlarının çoğalmasının arz fazlası endişelerini artırmasıyla 23 Ekim’de Çin’de cevher fiyatları keskin düşüş gösterdi.

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