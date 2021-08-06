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< Hurda ve Hammadde

Cevher fiyatları %7,6 düşerek Nisan başından beri en düşük seviyesine geldi

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları bugün sertçe düşerek Nisan ayının başından beri kaydedilen en düşük seviyesinde yer ...

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