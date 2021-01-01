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< Hurda ve Hammadde

Canlı talep ve çelik piyasasındaki olumlu beklenti cevher fiyatlarını yukarı çekti

Bugün itibarıyla, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları düne ve önceki haftaya kıyasla arttı. Artışın ardındaki en önemli etken ...

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