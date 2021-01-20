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Brezilya’nın demir cevheri fiyatlarındaki artış yavaşladı

Brezilya çıkışlı sinter besleme %65 tenörlü demir cevheri fiyatları, üst üste iki hafta 10$/mt artmasının ardından haftalık 1$/mt artış gösterdi.

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