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Brezilyalı pik demir tedarikçileri daha yüksek fiyatlardan satış yapmayı başardı

Bu haftanın başında 580$/mt FOB güney limanları seviyesiyle pik demir satışları yapmayı başaran bir Brezilyalı pik demir ...

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