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Brezilya’da yüksek kalite demir cevheri fiyatları arz kısıntısından dolayı arttı

Brezilya çıkışlı yüksek kalite %65 tenörlü demir cevheri fiyatları, 6 Ocak tarihindeki 156$/mt seviyesine kıyasla arttı ve ...

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