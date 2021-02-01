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Brezilya’da demir cevheri fiyatları sert düşüşün ardından hafifçe arttı

Brezilya’dan Çin’e yapılan sinter besleme %65 tenörlü demir cevheri satışı 181$/mt seviyesinden gerçekleşti.

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