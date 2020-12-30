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Brezilya’da demir cevheri fiyatları rekor kırmasının ardından sertçe düştü

Brezilya’da demir cevheri fiyatları haftalık bazda ortalama 15$/mt düşerek, Çin spot demir cevheri piyasasıyla benzer bir seyir izledi.

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