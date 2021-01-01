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< Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları düştü

Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları 193$/mt CFR Çin seviyesinden 189$/mt CFR Çin seviyesine geriledi.

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