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< Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları düşmeye devam ediyor

Çin spot piyasasında Brezilya çıkışlı %65 tenörlü sinter besleme toz cevher fiyatları, 164$/mt CFR Çin seviyesine geriledi.

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