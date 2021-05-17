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Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatı zayıf çelik talebi nedeniyle düştü

Brezilya çıkışlı sinter besleme %65 tenörlü demir cevheri fiyatı 242$/mt CFR Çin seviyesinde yer almaya başladı.

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