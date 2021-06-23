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< Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatı dalgalandı

Brezilya çıkışlı sinter besleme %65 tenörlü demir cevheri fiyatı dün 250$/mt CFR Çin seviyesinde yer aldı.

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