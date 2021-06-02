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< Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatı arttı

Brezilya çıkışlı sinter besleme %65 tenörlü demir cevheri fiyatı 240$/mt CFR Çin seviyesine yükseldi.

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