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Brezilya çıkışlı yüksek kalite cevher fiyatları tekrar sertçe düştü

Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları geçtiğimiz haftanın sonunda kaydedilen 214$/mt CFR Çin seviyesinden ...

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