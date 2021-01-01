﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite cevher fiyatları düştü

Brezilya’dan dış piyasalara verilen %65 tenörlü demir cevheri fiyatları, geçtiğimiz Perşembe günkü 141$/mt CFR Çin seviyesinden 139$/mt CFR'a indi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.