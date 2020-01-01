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< Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı pik demir fiyatları ABD’ye yapılan yeni bağlantıda sabit kaldı

BDT merkezli pik demir üreticileri, küresel hurda ve nihai mamul piyasalarındaki gelişmeleri takip etmek amacıyla bekle-gör stratejisi izliyor.

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