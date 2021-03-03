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Brezilya çıkışlı demir cevheri fiyatları yüksek seviyelerde nispeten yatay seyrediyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin spot piyasasında demir cevheri fiyatları nispeten yatay seyretti.

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