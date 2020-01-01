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Brezilya çıkışlı demir cevheri fiyatları son yıllardaki en yüksek seviyesine ulaştı

Brezilya çıkışlı %65 tenörlü sinter besleme cevher fiyatları kuru yük bazında haftalık 4$/mt artışla 144$/mt CFR Çin seviyesinde yer alarak.

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