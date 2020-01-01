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Brezilya çıkışlı demir cevheri fiyatları farklı trendler izliyor

Bu hafta Çin spot piyasasında Brezilya çıkışlı sinter besleme %65 tenörlü demir cevheri fiyatları 187$/mt CFR Çin seviyesinde yer aldı.

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