﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı demir cevheri fiyatları Çin’deki tatilin ardından daha da arttı

Çin spot piyasasında demir cevheri fiyatları, çoğunlukla güçlü çelik fiyatları nedeniyle tatil öncesindeki tekliflere kıyasla yükseldi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.