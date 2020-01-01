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< Hurda ve Hammadde

Bir Türk üretici gemi hurdası fiyatını artırdı

İzmir’de faaliyet gösteren üreticilerden biri gemi hurdası alım fiyatlarını bugün itibarıyla 5$/mt artırdı.

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