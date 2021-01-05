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< Hurda ve Hammadde

Bir Türk üretici gemi hurdası alım fiyatlarını artırdı

İzmir merkezli bir üretici gemi hurdası fiyatlarını 30 Aralık tarihinde kaydedilen seviyelerine kıyasla 8$/mt artırdı.

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