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< Hurda ve Hammadde

Bir Türk çelik üreticisi gemi hurdası alış fiyatlarını yükseltti

İzmir’de faaliyet gösteren bir çelik üreticisi bugün gemi hurdası alış fiyatlarını, düne kıyasla, yine yükseltti. Diğer ...

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