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< Hurda ve Hammadde

Belçika çıkışlı hurda bağlantısı Türkiye’de fiyatları yükseltti

Bugün gerçekleştirilen Belçika çıkışlı bağlantıyla Türkiye’de deep sea birinci kalite hurda fiyatları yükseldi.

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