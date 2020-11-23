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Belçika çıkışlı bağlantı Türkiye’de deep sea hurda fiyatlarını artırdı

Türkiye’nin deep sea hurda alım fiyatlarında gözlenen yükseliş bugün duyulan Belçika çıkışlı bağlantıyla devam etti.

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