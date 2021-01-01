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Beklenenden düşük Brezilya çıkışlı bağlantıya rağmen küresel pik demir tedarikçilerinin beklentileri yukarı yönlü

Brezilya’dan ABD’ye yapılan hafta başında yapılan son pik demir bağlantısı, küresel pik demir piyasasında büyük etki yarattı.

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