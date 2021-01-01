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< Hurda ve Hammadde

BDT’li ve Brezilyalı pik demir üreticileri Hindistan’ın verdiği agresif teklifler karşısında rekabet gücünü kaybetti

Hem BDT’li hem de Brezilyalı pik demir üreticileri zor durumda kalmaya devam etti.

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